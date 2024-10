A dos semanas de la detención de un adolescente de 13 años de edad que presuntamente intentó incendiar una tienda Aurrera de la colonia Miramar en Zapopan, no ha sido judicializada la carpeta de investigación del caso, informa el presidente del Poder Judicial de Jalisco Daniel Espinosa Licón.

Señala que por su edad el procedimiento es diferente, además que se ha encontrado algunas circunstancias en su entorno familiar.

“¿Hay gravedad en el hecho, hay relevancia? Sí, pero de 14 para arriba, es decir, de 14 a 17 es cuando pudiera haber una medida de internamiento. En este caso por 13 años sí puede ser judicializada la causa, sí puede ser objeto de un proceso jurisdiccional pero la medida a imponer no llegaría a ser internado bajo ninguna circunstancia porque la edad no lo permite”.

Hasta el momento el adolescente continúa bajo resguardo de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. (Por José Luis Escamilla)