Es falso que el tren que se descarriló el 28 de diciembre y que costó la vida de 14 personas, no contara con velocímetro o con instrumentos de comunicación, asegura el secretario de Marina, Raymundo Morales.

“Es falso, yo creo que la Fiscalía General de la República hizo un peritaje con expertos y ellos son los que van a dar cuenta cómo vayan avanzando las investigaciones. Hay que aclarar que no están terminadas las investigaciones. El reporte de la fiscal fue un reporte preliminar, las investigaciones siguen y se tendrán que deslindar las responsabilidades que correspondan. Nosotros estamos colaborando en lo que la fiscalía determine”.

Y en cuanto al rumor sobre el hecho de que el conductor y el maquinista del tren transístmico descarrilado no contaban con licencia, Morales consideró que eso es un tema administrativo que tendrá que ser investigado, pero que eso no fue la causa del descarrilamiento. (Por Arturo García Caudillo)