El Mercado San Juan de Dios, en pleno corazón de la ciudad, no cerrará sus puertas ni parará su actividad, como consecuencia del incendio que se registró en un transformador en la zona de la calle Dionisio Rodríguez, confirma el director intermunicipal de Bomberos y Protección Civil, Sergio Ramírez López.

“En este momento no tenemos ningún riesgo. Nuestro equipo junto con los locatarios están revisando tanto instalaciones eléctricas como instalaciones de gas, ya que al momento se generó una evacuación y mucha gente bajó pastillas y cerró los llaves. Estamos tratando de tener un reinicio de actividades seguras, el mercado no va a cerrar sus puertas ni va a suspender actividades debido a que todo lo que sucedió fue en el exterior”.

Aunque el incendio provocó la evacuación de locatarios y turistas, Ramírez López insiste en que no hay peligro, porque se registró en la parte exterior y quedó controlado de inmediato.

Continúan las labores de supervisión (Por Gricelda Torres Zambrano)