Mercedes dominó por completo la sesión de clasificación Sprint en el Gran Premio de Canadá. George Russell se quedó con la pole position superando por apenas 68 milésimas a su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, asegurando la primera fila para la escudería alemana.
Por su parte, el mexicano Sergio “Checo” Pérez volvió a sufrir con el ritmo a bordo de su Cadillac y quedó eliminado en la primera ronda, por lo que tendrá que largar desde la decimoséptima posición para la carrera Sprint de este sábado.
Por cierto, previo a la clasificación se llevo acabo la única sesión de practicas libres donde el italiano Kimi Antonelli se quedo con la primera posición y Sergio Pérez finalizó en el puesto 21. (Por Martín Navarro Vásquez)
Mercedes domina calificación de la Sprint del GP de Canadá
Mercedes dominó por completo la sesión de clasificación Sprint en el Gran Premio de Canadá. George Russell se quedó con la pole position superando por apenas 68 milésimas a su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, asegurando la primera fila para la escudería alemana.