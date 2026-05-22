Mercedes dominó por completo la sesión de clasificación Sprint en el Gran Premio de Canadá. George Russell se quedó con la pole position superando por apenas 68 milésimas a su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, asegurando la primera fila para la escudería alemana.

Por su parte, el mexicano Sergio “Checo” Pérez volvió a sufrir con el ritmo a bordo de su Cadillac y quedó eliminado en la primera ronda, por lo que tendrá que largar desde la decimoséptima posición para la carrera Sprint de este sábado.

Por cierto, previo a la clasificación se llevo acabo la única sesión de practicas libres donde el italiano Kimi Antonelli se quedo con la primera posición y Sergio Pérez finalizó en el puesto 21. (Por Martín Navarro Vásquez)