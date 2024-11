La diputada morenista Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, calificó de politiquería la intención del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de salirse del pacto fiscal por la vía legislativa.

Respondió a los mensajes de la oposición que señalan que Jalisco no está contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año.

“Es una mentira, eso es politiquería. Los jaliscienses están contemplados, por supuesto, lo sabemos. La presidenta Claudia Sheinbaum, el estado que más visitó durante su campaña, fue el Estado de Jalisco y esto atiende a que, pues hay una preocupación obviamente por todo el país, pero muy particular también por las jaliscienses y los jaliscienses, que sepan que es una prioridad para este presupuesto. Como lo saben, nuestro modelo económico desde el sexenio pasado cambió, nuestro modelo económico atiende a la prosperidad compartida o mejor dicho: por el bien de todos, primero los pobres. Y por eso es que para este presupuesto, en su mayoría, el porcentaje mayor de este Presupuesto de Egresos irá destinado justamente al gasto social”.

La legisladora envió un mensaje al gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, a quien enfatizó que la politiquería no se resuelve en redes sociales.