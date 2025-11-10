Tras las declaraciones del gobernador Pablo Lemus sobre la ausencia de recursos federales para carreteras, la diputada federal por Jalisco, Merilyn Gómez Pozos, aclaró que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 incluye una bolsa nacional de 50 mil millones de pesos para mantenimiento carretero, de la cual se asignará una parte al estado.

La legisladora, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, explicó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes realizará la distribución por entidad en los próximos meses.

Añadió que se reunirá con la SICT y mantendrá comunicación con el gobernador para definir los montos. Gómez Pozos recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a rehabilitar toda la red federal de carreteras en Jalisco durante su sexenio.