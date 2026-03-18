El argentino Lionel Messi alcanzó este miércoles los 900 goles en su carrera profesional en el partido entre el Inter Miami y el Nashville en la Vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions.

Messi marcó al minuto 7, sin embargo, su equipo quedó eliminado, ya que al 74, Cristian Espinoza igualó por el Nasville y aunque el marcador global termino con empate a uno, después del 0-0 registrado en la Ida, el “N-S-H” clasifica a los Cuartos de final por el gol de visitante. (Por Manuel Trujillo Soriano)