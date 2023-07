El astro argentino Lionel Messi tuvo un excelente debut en su nueva era dentro del futbol con el Inter Miami. Inició este viernes la Leagues Cup y Messi con un golazo de último minuto le dio al Miami la victoria 2-1 sobre el Cruz Azul.

Robert Taylor puso adelante a los de la MLS, pero en el segundo tiempo Uriel Antuna emparejó el marcador. Cuando parecía que el juego se iba a penales por el punto extra, Leo Messi marcó con una genialidad de tiro libre para prender el festejo en las tribunas, donde se vieron figuras de la talla de Lebrón James, Serena Williams, y además Kim Kardashian.

Ante la derrota el técnico de La Máquina Ricardo Ferretti dijo que quien merecía ganar era su plantel: “Si un equipo merecía ganar era el mío, definitivamente, no me queda ninguna duda. Nosotros generamos más oportunidades, pero no fuimos contundentes, lo de Messi, eso ya es otra cosa es un jugador fuera de serie”. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoInterMiami)