Se jugó la quinta fecha de la Europa League y el mediocampista mexicano Edson Álvarez fue titular y jugó todo el encuentro en el empate a un gol del Fenerbahce de Turquía frente a Ferencvaros de Hungría.
En otros juegos: Roma venció 2-1 al Midtjylland de Dinamarca, Porto de Portugal 3-0 derrotó al Nice de Francia, mientras el Betis le ganó 2-1 al holandés Utrecht.
En la Conference League Orbelín Pineda también jugó los 90 minutos en la victoria 1-0 del AEK Atenas de visita a Fiorentina de Italia, en tanto que Mateo Chávez entro de cambio en el segundo tiempo con el AZ Alkmaar de Países Bajos que se impuso 2-0 al Shelbourne de Irlanda. (Por Martín Navarro Vásquez)
Mexicanos tienen actividad en Copas de Europa
Se jugó la quinta fecha de la Europa League y el mediocampista mexicano Edson Álvarez fue titular y jugó todo el encuentro en el empate a un gol del Fenerbahce de Turquía frente a Ferencvaros de Hungría.