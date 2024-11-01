El delantero tapatío César Huerta, jugador del Anderlecht de Bélgica, fue operado este jueves debido a complicaciones en una lesión en la pelvis.

El club belga informó que el Chino estará fuera de las canchas cerca de dos meses, por lo que se espera su regreso hasta el mes de febrero del próximo año, justo un mes antes que Javier Aguirre defina posiblemente el equipo que convocará al Mundial. ( Por Martín Navarro Vásquez)