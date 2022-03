En la Liga de España dentro de la jornada 28, el Betis venció 1-0 al Bilbao, en juego donde no hubo mexicanos. Laínez se quedó en la banca y Guardado por lesión no fue convocado.

Por su parte Sevilla no pudo ganar y empató a un gol con el Rayo Vallecano, en juego donde el mexicano Jesús Manuel Corona, entró de cambio al 55.

En la serie A, Hirving “Chucky” Lozano volvió al once inicial del Nápoles, que derrotó 2-1 al Hellas Verona. Lozano salió de cambio al 63. Con el triunfo Nápoles llegó a 60 unidades a 3 puntos del líder Milán.

En otro juego, el Génova empató sin goles con el Génova. El mexicano Johan Vásquez jugó los 90 minutos.

En la Liga Premier, el Wolverhampton venció 1-0 al Everton. Raúl Jiménez fue titular y salió de cambio al 88. (Por Martín Navarro Vásquez)