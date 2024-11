La Selección mexicana se sobrepuso a la desventaja de 2-0 con la que llegó al juego de vuelta de cuartos de final de la Concacaf Nations League y aplastó a Honduras por 4-0 anoche en Toluca, con doblete de Henry Martin y anotaciones de Jorge Sánchez y Raúl Jiménez, quien dice estar consciente que deben seguir por ese camino.

“Desde que terminó el partido allá en Honduras hablamos, sabíamos que nos quedaban 90 minutos para revertir el marcador y creo que salimos a proponer el partido, salimos a hacer lo que sabemos lo que trabajamos estos días afortunadamente lo pudimos conseguir haciendo un muy buen partido sin darles opciones a ellos y metiendo las oportunidades que tuvimos. Yo feliz de poder ayudar al equipo en lo que los objetivos que tenemos en hacer las cosas bien para poder llegar a lo más alto, podemos tener tropiezos como el del último viernes, pero ahora revertimos eso y tenemos que seguir así”.

Por su parte el entrenador, Javier Aguirre destacó la actuación de sus jugadores, reconoció que tuvieron dos caras en la serie ante los hondureños, pero dijo que el no vino a callar bocas, si no a hacer que el equipo funcione.

“Yo no vine a callar bocas, solo a intentar que el equipo juegue mejor, no me detengo en cosas que no puedo controlar, no vine a caer bien o a callar bocas, la crítica la recibo y la proceso, no me influye para tomar decisiones”.

Con la victoria México clasifica al Final Four de la Copa Oro con marcador global de 4-2.

Por su parte, Canadá venció 3-0 a Surinam y con global de 4-0 también clasifica a las semifinales donde el Tri enfrentará a Canadá y Estados Unidos se mediará a Panamá. (Por Manuel Trujillo Soriano)