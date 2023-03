La Selección de México dio el campanazo en el Clásico Mundial de Béisbol al derrotar anoche al favorito Estados Unidos por paliza de 11 carreras a 5 en Phoenix, para igualar sus números a un triunfo y una derrota.

Joey Meneses acaparó los reflectores al conectar 2 cuadrangulares, remolcar cinco carreras y dijo que tuvo una noche soñada.

“Siempre soñé jugar con México, siempre soñé jugar un Clásico Mundial, le agradezco mucho al equipo Nacionales de Washington porque cuando yo les pregunté sobre si me daban chance de jugar en el Clásico Mundial ellos me dijeron que viniera y que disfrutara este momento que siempre es algo muy bonito y que me lo voy a llevar conmigo”.

Colombia arrolló a Puerto Rico por 9-6 para sumar su segunda victoria y prácticamente amarra su pase a cuartos de final.

Por su parte, Canadá derrotó a Gran Bretaña 18-8 en partido de sólo siete entradas del grupo C, al aplicarse la regla de misericordia durante la ronda de grupos, que consiste en parar el juego, si un equipo tiene ventaja de 10 o más carreras después de siete episodios.

México con marca de una victoria y una derrota, está empatado con Canadá, y Estados Unidos, mientras que Gran Bretaña no registra ningún triunfo luego de dos juegos. A la novena dirigida por Benjamín Gil le restan en esta primera ronda los juegos ante Gran Bretaña y Canadá.

(Por Manuel Trujillo Soriano)