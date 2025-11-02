La Selección Mexicana logró avanzar a las semifinales del Mundial Femenil Sub 17, al eliminar de manera angustiante a Italia en penales 5-4, luego del empate a cero goles en los 90 minutos, para colocarse entre las mejores cuatro escuadras del torneo que tiene por sede Marruecos.

La figura de las mexicanas fue la portera Valentina Murrieta, quien atajó dos penales en el tiempo reglamentario y uno más en la tanda de penaltis.

En semifinales el Tricolor Femenil se medirá a Países Bajos, que por su parte eliminó a Francia. La otra semifinales será entre Brasil y Corea del Norte. Ambos juegos rumbo a la final serán el miércoles. (Por Martín Navarro Vásquez)