El Gobierno de la República está haciendo todo lo necesario para que no entren en vigor los aranceles anunciados por el mandatario estadounidense Donald Trump, así lo comenta la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No, pues estamos haciendo todo para que no entren en vigor. Hay un equipo trabajando en Estados Unidos con la Secretaría de Comercio, del Tesoro, e hicimos una serie de propuestas que tienen que ver con el Plan México, y también con disminuir el déficit comercial, que es una de las preocupaciones del presidente Trump. Se puede disminuir el déficit comercial a partir de distintos mecanismos que no afecten a la economía de México. Hemos estado haciendo una serie de propuestas y ya las presentamos aquí, esperando que lleguemos a un acuerdo”.

Incluso, señala, de ser necesario, la próxima semana llamará al presidente Trump, en busca de llegar a un acuerdo para que se le dé trato preferencial a nuestro país. (Por Arturo García Caudillo)