En las negociaciones comerciales y arancelarias con Estados Unidos la meta debe ser quedar lo mejor parado posibles, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard ante senadores.

“Vamos a buscar con Estados Unidos que México, en todo el nuevo orden que resulte, mismo que nosotros no podemos prever en todos sus elementos, pero que sabemos qué dirección lleva, que la posición de México sea la mejor respecto a los demás países, es decir, en este nuevo sistema de desventajas comparativas, lo que buscamos es que México tenga la mejor posición respecto de cualquier otro. Esa debe ser nuestra meta última. Me estoy refiriendo a la participación de México en los Estados Unidos. Tengan en mente que estamos hablando del 83 por ciento de nuestras exportaciones y del 45 por ciento de nuestra inversiones, inversión extranjera. Esa es la brújula para la negociación”.

El funcionario aclaró que es necesario mantener el ritmo de las inversiones extranjeras en México y continuar con nuestra capacidad de exportación. (Por Arturo García Caudillo)