México registró mil 479 casos de sarampión durante enero, de acuerdo con el último conteo de la Secretaría de Salud.

Jalisco encabeza la lista como la entidad más afectada durante el primer mes del año con 829 contagios confirmados, lo que significa que en el estado se reportan casi seis de cada diez infecciones registrados en el país.

Le siguen Chiapas con 216 casos, Sinaloa con 88 y la Ciudad de México con 86.

Durante el mes se reportó una defunción asociada a la enfermedad en Michoacán.

Autoridades federales, estatales y municipales implementan operativos para acelerar la vacunación y romper la cadena de contagios ante el repunte de casos.