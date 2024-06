La Selección Mexicana cumplió y sin dar un juego espectacular, logró vencer un gol por cero a Bolivia en amistoso de cara a la Copa América celebrado en Chicago, aunque con la base de la Sub 23.

Efraín Álvarez al minuto 47’ fue quien clavó el gol del triunfo.

El técnico Jaime Lozano comentó que le gustó el desempeño de los juveniles. “Hoy creo que me voy contento porque hubo jugadores muy sobresalientes más allá de un resultado y más allá de un funcionamiento que por momentos fue bastante bien, los muchachos empezaron muy fuerte tuvieron opciones, pero sí hay jugadores que van dejando un buen sabor de boca, no me gustaría decir un nombre pero hay dos, tres, cuatro, que me dejan contento con buen sabor de boca y estoy seguro que van a tener oportunidades en próximas concentraciones”.

Ahora los jugadores Sub 23, que comanda Ricardo Cadena viajarán a Francia para disputar el torneo llamado: Maurice Revello. (Por Martín Navarro Vásquez)