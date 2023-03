La tragedia de anoche en Ciudad Juárez, en la que por lo menos 40 migrantes murieron quemados, es una clara muestra del error que cometió el Gobierno de México al aceptar convertirse en tercer país seguro para los Estados Unidos, asegura el diputado regiomontano Ildefonso Guajardo.

“A nombre de mi Grupo Parlamentario quiero pedirle una profunda disculpa, por la irresponsabilidad del Gobierno de México a los más de 40 migrantes fallecidos. El error lo cometimos al aceptar a México como tercer país seguro sin tener las condiciones de garantizar sus derechos humanos y sin contar con los protocolos necesarios para podernos responsabilizar. No, esta no es una tragedia más de migrantes a manos de trata de personas. Es una tragedia en las manos y la responsabilidad del gobierno mexicano. Una vez más, como mexicano, me da vergüenza de no poder proteger a nuestros compañeros latinoamericanos y de otros países”. (Por Arturo García Caudillo)