México inició su participación en el Mundial Sub-20 de Chile con empate a dos goles ante Brasil en el Estadio Nacional de Santiago. El Tri juvenil se puso al frente al minuto 10 con gol de Alexéi Domínguez, pero los amazónicos le dieron la vuelta al marcador con tantos de Rafael Coutinho y Luighi Hanri, pero a cuatro minutos del final, Diego Ochoa con excelente remate de cabeza en jugada de tiro de esquina, sentenció el 2-2 definitivo. Alexéi fue designado como el mejor jugador del encuentro y comentó.

“Fue un partido complicado Sabemos que Brasil tiene muy buenos jugadores y sabíamos que iba a ser así pero muy contento de verdad, el equipo luchó hasta el final y gracias a todos mis compañeros que sin ellos no sería posible esto”.

El siguiente rival de México será España que viene de ser derrotado por Marruecos dentro del Grupo C, en duelo programado para el miércoles a las 2 de la tarde, tiempo del centro. (Por Manuel Trujillo Soriano)