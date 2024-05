Este viernes la selección mexicana tendrá un partido amistoso ante Bolivia. El técnico Jaime Lozano jugará con la base de la Sub 23, porque aún no reportan la mayoría del equipo para Copa América. El Jimmy dice tener todo el apoyo y que confía en un buen proceso.

“Yo creo que hay tiempo, hay pocos partidos y concentraciones con Selección Nacional. Lo que hay que hacer es exponerlos y darles herramientas, y he recibido total apoyo para ello. Estoy seguro de que, si tienen regularidad con sus clubes, van a recibir más llamados. No tengo definido a alguien que diga, este no va a ir. Están compitiendo”, señaló sobre la nómina de jugadores.

El juego entre México y Bolivia será este viernes en el Soldier Field de Chicago a las 19:30 horas hora centro. (Por Martín Navarro Vásquez)