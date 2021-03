El entrenador de la Selección Mexicana de Futbol, Gerardo Martino descartó para el juego amistoso de mañana ante Costa Rica, en Viena, a los atacantes Alan Pulido y Henry Martin, quienes no alcanzaron a recuperarse de sus respectivas molestias.

“Habiendo terminado el entrenamiento hace un par de horas no creo que podamos utilizar a ninguno de los dos futbolistas. Bueno el once alterarlo o no alterarlo no garantiza el éxito en realidad lo que nosotros tenemos es un plan respecto a cada una de las giras, esta gira tenía un plan y lo que ha hecho el resultado del otro día es no alterarlo a ese plan”.

Indicó el “Tata” que deben tomar precauciones para no verse sorprendidos por los “Ticos”.

“Es una selección que unos mundiales atrás por ejemplo dejó fuera de un mundial a Italia y a Inglaterra, por lo cual es de mucho respeto de estar al tanto y de informar a nuestros jugadores de las virtudes que tiene individual y colectivamente de tomar todos los recaudos para poder neutralizarlos y ganar el partido, yo no descubro nada diciendo que Costa Rica es una de las potencias de Centroamérica”.

En otro tema, Gerardo Martino dijo que Carlos Vela debe estar a disposición de todas las Selecciones Nacionales y no solo para la Olímpica; indicó que es ilógico recurrir a un futbolista que no tiene disposición total para vestir la camiseta de la Selección en la toda amplitud de la palabra.

(Por Manuel Trujillo Soriano)