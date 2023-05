Aunque no es parte de los acuerdos alcanzados con su homólogo estadounidense, Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará más elementos de la Guardia Nacional para reforzar la frontera con la Unión Americana.

“No con él, no lo acordamos, nosotros tomamos la decisión. —¿Habrá un reforzamiento en la frontera? —Sí, pero llevan instrucción de no utilizar la fuerza. —¿Cuántos elementos estarían, presidente? —No tengo idea, pero sí decidimos de que se esté pendiente para evitar provocaciones, porque, eso sí le dije al presidente Biden, que hay políticos en su país, le dije textualmente, políticos oportunistas que quisieran que se produjera un conflicto en la frontera, lo he estado observando”.

Y aunque la frontera del lado estadounidense ha sido prácticamente militarizada, López Obrador defendió la política migratoria de Joe Biden, pues, aseguró, está haciendo lo que le corresponde, a pesar de que está sometido a muchas presiones. (Por Arturo García Caudillo)