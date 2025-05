El Gobierno de la República envió una carta a los legisladores estadounidenses argumentando las razones por las cuales no debe aprobarse el impuesto a las remesas, así lo comenta el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón De la Fuente.

“Se elaboró una carta dirigida a los representantes que forman parte de este comité, del Comité de Medios y Procedimientos, el mismo 13 de mayo, que la suscribieron el embajador Moctezuma y el titular de la Unidad para América del Norte, en la que se esgrimieron los argumentos que la presidenta nos indicó. Es una carta en la que se hace una argumentación detallada de por qué nos parece que esta iniciativa no tiene razón de ser y no estamos de acuerdo con ella”.

Aparte de esta carta, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, se ha estado reuniendo por separado con diversos grupos de legisladores estadounidenses. (Por Arturo García Caudillo)