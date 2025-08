El México de hoy es más democrático que el de hace 19 años y por ello se escuchará a todos para la elaboración de la reforma electoral, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Entonces se va a escuchar y se va a escuchar no sólo a los expertos, se va escuchar al pueblo, a la gente, porque sí, México es un país más democrático que el del 2006, es más democrático que el del 2012, la gente se siente representada, hay algunos que ya no, pues no, porque la gente ya no vota por ellos, pero hay que poner todo en su justo término, pero se va a abrir, se va a escuchar a todos, se va a incorporar todas las opiniones, todas”.

Y se lanzó contra el ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, a quien acusó de ser el artífice del fraude del 2006, gracias al cual Felipe Calderón se convirtió en presidente de la República. (Por Arturo García Caudillo)