Muy pronto México tendrá aviones cien por ciento hechos en México, así lo comentó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante su participación en la Feria Aeroespacial de Santa Lucía.

“Allá afuera hay un avión cien por ciento desarrollado en nuestro país. Y yo he estado en muchos eventos de ellos y he estado con ellas y ellos en todo lo que han tenido que pasar. Es un proyecto que va a cumplir diez años, pero fue hecho cien por ciento en nuestro país. Está a nada, milímetros, de tener su certificado, montar línea de producción y que salgan los primeros aviones hechos en México y de una vez los invito cuando eso suceda, porque eso no había pasado en muchos años”.

De hecho, explicó, la industria aeroespacial mexicana ya alcanza los 22 mil 700 millones de dólares con 386 empresas dedicadas a este rubro, tanto pequeñas, como medianas y grandes. (Por Arturo García Caudillo)