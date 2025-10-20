Las Federaciones de Futbol de México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica presentaron este lunes su candidatura conjunta para ser anfitriones del Mundial Femenil en el año 2031. El Comisionado presidente de la Femexfut, Mikel Arriola, dijo en Nueva York, donde se realizó el anuncio, que es una gran oportunidad de poner a México nuevamente en el centro del mundo futbolístico.

“Es un mensaje muy poderoso que da Concacaf al mundo de liderazgo para conjuntar cuatro países centrales de nuestra Confederación como lo son: Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y México. Pero en ordenes de magnitud este Mundial va a ser histórico y es un gran orgullo poder poner a México otra vez en el centro del mundo futbolístico”.

En noviembre se debe entregar la documentación requerida por FIFA y el organismo rector del futbol internacional anunciará la sede de la justa mundialista el 30 de abril del próximo año en su Congreso que realizará en Vancouver, Canadá. (Por Manuel Trujillo Soriano)