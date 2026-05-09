La delegación mexicana brilló en la Copa del Mundo de Tiro con Arco que se celebra en Shanghai, China, al lograr oro y plata.
Sebastián García conquistó la medalla de primer lugar en la prueba de arco compuesto varonil individual después de vencer en la final al francés Nicolas Girard.
Mientras que la tapatía Andrea Maya Becerra se conformó con la presea de plata después caer ante Lisell Jaatma de Estonia en la final de la prueba de arco compuesto femenil individual. (Por Martín Navarro Vásquez)
México gana Oro y Plata en Copa del Mundo de Tiro con Arco
