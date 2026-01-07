A petición de la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Economía inició el procedimiento de investigación antidumping sobre las importaciones de manzanas originarias de Estados Unidos.

La decisión se tomó tras un análisis sobre los precios de importación y el aumento en la entrada de dicha fruta al encontrar que existen elementos suficientes para presumir que, las importaciones de manzanas se efectuaron en presuntas condiciones de discriminación de precios y causaron daño material a la rama de producción nacional.