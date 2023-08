Lamenta el presidente Andrés Manuel López Obrador el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, pero asegura que no hay elementos que confirmen que el Cártel de Sinaloa estuvo detrás de este hecho.

“Lamentamos mucho que esto haya pasado en Ecuador y repito, enviamos un saludo afectuoso. Acerca de las causas, pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos y no hay elementos. Son si acaso hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas. Entonces hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. No culpar a la ligera a nadie”.

Y acusó de sensacionalistas e irresponsables a las autoridades ecuatorianas y a los medios de comunicación que culparon sin elementos a este grupo delincuencial. (Por Arturo García Caudillo)