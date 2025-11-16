La Selección Mexicana ligó cinco encuentros sin poder ganar al empatar a cero goles con Uruguay anoche en Torreón ante casi 25 mil aficionados que abuchearon casi en todo el encuentro al Tri, por el inicio de Raúl “Tala” Rangel en la portería, en lugar de Carlos Acevedo ídolo de la afición de la Comarca. Al final el entrenador Javier Aguirre, dijo que la afición es libre de manifestarse como quiera, pero considera que su equipo mejoró.

“Yo no soy quién para juzgar a la afición, menos a la nuestra, a la mexicana y son libres para expresarse de la manera que quieran pagan su boleto y tienen toda la libertad del mundo y manifestaron supongo su inconformidad y estoy contento a nivel individual y colectivo, creo que dimos ese pasito, de Colombia para acá creo que mejoramos, creo que también dimos un pasito hacia adelante y vamos a ver si somos consistentes contra Paraguay y seguimos en ese avance que yo creo”.

Por su parte, el entrenador de Uruguay Marcelo Bielsa indicó que esperaba menos de México y que su equipo jugó por debajo de su nivel.

“Yo esperaba más de nuestro equipo y menos de México. Nuestro equipo jugó por debajo de lo que imaginé que podríamos producir y México jugó por encima de lo que imaginé que iban a producir, sinceramente la actuación de México hoy la ubico por encima de lo que imaginaba”.

El siguiente encuentro de México en esta fecha FIFA, será el martes en San Antonio, Texas, contra Paraguay. (Por Manuel Trujillo Soriano)