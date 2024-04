A pesar de que ya lo había prohibido, mientras no haya forma de sustituir el glifosato como hierbicida, la prohibición quedará suspendida, así lo anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No hay en el mundo un producto para sustituir al glifosato, hay investigaciones y se sabe que es dañino a la salud, pero no hay un sustituto. Se va a seguir importando, por lo mismo, en tanto tengamos nosotros un producto que no afecte la salud. Hay una polémica buena sobre este tema del glisofato, incluso al interior del gobierno, que me parece importante, porque son enfoques distintos”.

Hay que recordar que el glifosato ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud, como probable causante de cáncer en seres humanos. (Por Arturo García Caudillo)