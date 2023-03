México está dispuesto a cooperar con Estados Unidos para evitar la entrada de droga a su territorio, pero bajo la estrategia mexicana y dejando en claro que no somos sus empleados, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Cooperar para que no entre droga por la frontera de México a Estados Unidos, pero que no se malinterprete, que no quieran que eso sea lo primero. ¡No! Vamos a seguir cooperando y apoyando, por cuestiones humanitarias, por solidaridad, pero no vamos a ser nosotros sus empleados y nos van a venir a decir: te vas a dedicar únicamente a esto. ¡No! Nosotros somos libres, soberanos, tenemos nuestra estrategia”.

Incluso, aseguró que ese fue el error del ex presidente Calderón, que puso a México al servicio de las agencias de los Estados Unidos, que ya demostraron que no pueden, pues mantienen estrategias fallidas. (Por Arturo García Caudillo)