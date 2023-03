Que no quede impune el asesinato de su marido exige la señora Ivonne Dámazo, esposa del director de Auditoría de Finanzas del Gobierno Estatal Alfredo Velasco Lares, asesinado a balazos la noche del martes en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

La mujer contestó así un mensaje en redes sociales del secretario de Administración, Ricardo Rodríguez, quien dio sus condolencias por el fallecimiento de su compañero.

La señora Ivonne Dámazo respondió que su marido no había fallecido, sino que fue asesinado por ser un hombre íntegro.

Exigió que además de condolencias las autoridades vean por la seguridad física y financiera de sus hijas porque eso buscaba el funcionario estatal asesinado.

Por cierto que la viuda aclaró que su marido tenía 38 años de edad y no 55 como especificaba el boletín emitido por la Fiscalía Estatal.

El funcionario asesinado tenía dos hijas menores de 10 años y una más que no rebasa los nueve meses. (Por José Luis Escamilla)