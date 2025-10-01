La Selección Mexicana sumó cuatro partidos en fila sin poder ganar en encuentros de Fecha FIFA al empatar este martes a un gol frente a Ecuador, resultado que al final provocó un sonoro abucheo por parte de la afición en el estadio de las Chivas.

El argentino Germán Berterame abrió el marcador apenas al minuto 3 de acción, pero después en penal marcado por el VAR, Jordy Alcivar al minuto 20 emparejó el marcador; después ya no hubo goles, solo algunas emociones y al final la afición pidió la salida del técnico Javier Aguirre, quien señaló que solo con buenas actuaciones cambiará el sentir de la tribuna.

“Si la gente ve algo que no le gusta te lo hace sentir. De eso se trata, no darle espacio que la gente se aburra. De puertas para dentro hay muy buen ambiente, estos últimos resultados regresa a las dudas, al escepticismo, a las dudas en el sistema. Hay que habituarse, tengo tantos años escuchando, pero no soy quien para juzgar”, dijo.

La afición al final hizo buena entrada, que alcanzó los 41 mil espectadores, pero muchos llegaron tarde por el caos vial en la zona, con todo y que se implementó el sistema Park And Ride que se utilizará en el Mundial con sistema gratuito de los autobuses hacia lugares estratégicos. (Por Martín Navarro Vásquez)