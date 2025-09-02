El país necesita recursos y por tanto cualquier ingreso extra es bienvenido, pero no será aumentando impuestos como se conseguirán, asegura el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano.

“El país requiere de recursos. Nosotros tenemos claridad en que si bien hay un manejo responsable de la economía, si bien nos ha ido bien, es importante que el país tenga recursos, pero siempre y cuando se ayude a la economía. Lo que nosotros no haríamos es lo que se hacía en ocasiones anteriores cuando movían el IVA, el IVA y el ISR”.

A seis días de que la Secretaría de Hacienda entregue el Paquete Económico 2026, la bancada de Morena aprobó por unanimidad que sea Altamirano quien presida la comisión encargada de revisar los documentos, particularmente el Presupuesto de Egresos de la Federación. (Por Arturo García Caudillo)