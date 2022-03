México no tomará ninguna represalia económica en contra de Rusia ni cerrará sus puertas a sus aviones o ciudadanos, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros no vamos a tomar una represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto”.

Dijo no haber hablado ni con el presidente de Rusia ni con el de Ucrania, e hizo un llamado a Twitter para que explique porqué ha censurado a quienes opinan a favor del gobierno de Putin.

“No sé si sea cierto, pero sí, desde ayer hay denuncias de que el que tiene una opinión sobre este conflicto y lo consideran favorable a Rusia lo tachan o le ponen una leyenda en su cuenta. Eso es censura”. (Por Arturo García Caudillo)