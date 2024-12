Es mentira que México esté ayudando a China a eludir restricciones de Estados Unidos al comercio, dice el canciller Marcelo Ebrard.

“Este tema, se ha sobre todo en los últimos meses, politizado mucho en función de un estudio en una empresa en Estados Unidos que señalaba que México estaba siendo el lugar en el que estábamos haciendo la producción dentro del Tratado de Libre Comercio. Esto es falso por dos razones: la primera, muy breve, no podemos exportar nada que no cumpla las reglas de origen. Las reglas de origen te obligan a que el 70 por ciento de tu vehículo sea hecho en Norteamérica. Entonces es evidentemente falso el argumento, además de que no tenemos ninguna planta todavía”.

También es falso que México esté promoviendo la inversión de plantas provenientes de China.

La razón de esta campaña, añade Ebrard, es justificar la imposición de aranceles contra México. (Por Arturo García Caudillo)