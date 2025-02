Proteger a nuestros connacionales es una prioridad para el actual gobierno, y por ello no vamos a escatimar ningún esfuerzo en favor de nuestros paisanos, asegura el canciller Juan Ramón de la Fuente.

“En estas últimas semanas les puedo decir que se han dado poco más de dos mil asesorías jurídicas y en muchos casos esas asesorías jurídicas han hecho la gran diferencia entre que los derechos de nuestras y nuestros paisanos se respeten o no. Y no vamos a cenar ni vamos a escatimar ningún escuerzo que esté a nuestro alcance. Tenemos que apoyar y proteger a nuestros connacionales, tenemos que defender nuestra soberanía, tenemos que actuar con firmeza”.

Lo anterior lo comentó durante la presentación de la Plataforma UNAM, Acción Migrante, mediante la cual la máxima casa de estudios de nuestro país se compromete a apoyar legalmente a los mexicanos que radican en la Unión Americana. (Por Arturo García Caudillo)