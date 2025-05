Niega la presidenta Claudia Sheinbaum haber aceptado la intervención de tropas estadounidenses en nuestro país.

“El día de ayer salió en un periódico de los Estados Unidos, en el Wall Street Journal, que el presidente Trump en una de las llamadas me dijo que era importante que entrara el Ejército de los Estados Unidos a México para ayudarnos en la lucha contra el narco, y quiero decir que es verdad, que en algunas de las llamadas, pero no así como lo mencionan, dijo: ‘¿en qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico?, les propongo que entre el Ejército de Estados Unidos a ayudarles’. ¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump, el territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende, la soberanía se ama y se defiende”.

En cambio, señaló, sí le pidió ayuda para que no entren armas de Estados Unidos a México, y ese apoyo ayer vio respuesta en una orden ejecutiva del presidente Trump. (Por Arturo García Caudillo)