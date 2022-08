El Gobierno de México no pondrá en riesgo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, aclara el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard de visita en Jalisco.

Estima que las diferencias en materia energética se arreglarán en los diálogos.

“En ningún momento vamos a poner en riesgo el tratado o su futuro. No tendría sentido económico, sería ir contra lo que nos conviene, contra lo que hemos logrado. Si se resolvió firmar ese tratado, ponerlo en riesgo no sería inteligente, más bien lo que estamos presenciando o es un proceso previsto, va a haber varios paneles, es lo que les quiero transmitir”.

Indica que el 12 de septiembre habrá un diálogo económico de alto nivel con Estados Unidos.

El funcionario entregó la medalla del mérito industrial Jalisciense al empresario Felipe Gómez Fajardo del grupo Vida. (Por Claudia Manuela Pérez)