A una semana de los hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoce aún no tener información suficiente sobre la detención de los narcotraficantes Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, porque aparentemente no quieren las autoridades de Estados Unidos.

“Entonces vamos a esperar, también si no nos quieren mandar la información vamos a decir que no tenemos información porque no quieren, no sé qué están ocultando, pero no nos adelantemos, para qué. Siempre hemos logrado mantener una muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, con el presidente Trump y ahora con el presidente Biden. Entonces vamos a esperar, qué fue lo que hicieron, si hubo un acuerdo, eso tiene mucho que ver también con la manera de actuar del Gobierno de Estados Unidos”.

Lo que sí sabe es que la aeronave en la cual llegaron a Estados Unidos no salió de Hermosillo, Sonora. (Por Arturo García Caudillo)