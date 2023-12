Ante la crisis migratoria que existe en el país, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, asegura que el Gobierno Federal no tiene una política propia en esta materia y sólo responde a los intereses de otros países.

“En México no hay una política migratoria y que pareciera que estamos al servicio de otras naciones y nos hemos convertido en un tercer país donde se deja entrar a la gente, se le retiene, se le maltrata, se le pone en peligro y no hay condiciones libres para que viva. El Gobierno Federal tiene que asumir su gran responsabilidad, la que está en la Ley”.

Desgraciadamente, añade, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados no autorizó más presupuesto para atender a los migrantes, ni se hizo caso a la oposición, que alertó sobre la falta de capacidad del director del Instituto Nacional de Migración, lo cual incluso, ha costado la vida de decenas de personas. (Por Arturo García Caudillo)