Con sed de revancha México enfrentará mañana a Estados Unidos en la semifinal de la Nations League de la Concacaf en las Vegas.

El entrenador Diego Cocca dijo estar consciente de que hay mucha gente interesada en que deje el puesto, pero asegura que cambiara esa percepción.

“Somos conscientes de que es un partido muy importante el clásico contra Estados Unidos, es muy importante para nosotros queremos darle una alegría a la gente, así que el compromiso que tenemos es al máximo, con poco trabajo, pero con ganas, con voluntad se puede construir se pueden hacer milagros, así que estamos empezando a creer en nosotros y queremos que crea la gente que ve a la Selección sabiendo la silla donde estoy y sabiendo que hay mas que quieren que me vaya, a que me quede, pero estamos convencidos de lo que hacemos”.

Por su parte, el defensa Víctor Guzmán, dijo que van por el triunfo para respaldar al técnico.

“Tenemos hambre de revancha, vamos a salir con todo a contrarrestar sus virtudes y hacer lo mejor con nuestras fortalezas. Hay que cuidarnos porque la verdad tiene jugadores muy importantes ya en estos tiempos ningún rival es fácil y Estados Unidos está creciendo mucho y tenemos que tener cuidado con sus jugadores de calidad, se lo importante que es un clásico de Concacaf”.

El técnico confirmó que no podrá utilizar a Sebastián Córdova y Alexis Vega por las molestias que presentan. El último triunfo de la Selección Mexicana ante la estadounidense fue en el 2019.

(Por Manuel Trujillo Soriano)