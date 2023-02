Anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador, que las puertas de México están abiertas a todos los ciudadanos nicaragüenses, particularmente aquellos que fueron expulsados de su propio país.

“Han habido personas de Nicaragua que han pedido estar en México, me lo informó el secretario de Relaciones Exteriores, me consultó y la instrucción es que todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas y son bien recibidos. Entonces, asilo, nacionalidad, lo que ellos quieran. Y también coincido de que la nacionalidad no se puede perder por decreto”.

Explicó que en diciembre envió una carta del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, para exponerle su preocupación por lo que sucede en Nicaragua, particularmente en torno a una de las presas políticas, a quien ofreció asilo, pero que nunca recibió respuesta. (Por Arturo García Caudillo)