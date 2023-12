En caso de no alcanzarse un consenso sobre una candidata a ocupar la vacante que hay en la Corte, y dado que sería una segunda ocasión consecutiva, estaríamos ante un hecho inédito en la historia de México, asegura el senador de Morena, Ricardo Monreal.

“Si no se logra la mayoría calificada, el presidente de la República puede en razón de sus facultades y debe en razón de la Constitución nombrar, designar una de manera directa, una de las tres. De la segunda terna. Ha habido en la historia cuatro ocasiones en donde se ha resuelto por segunda lista, pero nunca ha habido una designación directa del presidente”.

En espera de que el Ejecutivo Federal envíe su segunda propuesta para que el Senado escoja de ahí a la persona que ocupará el sitio que dejó vacante el ministro Arturo Zaldívar, la unidad de Morena y sus aliados no está en duda, agrega, pues faltaron a la primera votación algunos senadores, pero todos con causa justificada. (Por Arturo García Caudillo)