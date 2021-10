Aunque ya lo hizo a través de los medios, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una carta a la Organización Mundial de la Salud, para solicitar sean reconocidas y aprobadas por este organismo, las vacunas Sputnik y CanSino.

“Le pedí al doctor Alcocer y a Hugo que me elaboraran un formato de carta y están por entregármela. Creo que el día de hoy me van a entregar la carta que voy a enviar, la voy a revisar y voy a firmarla para que formalmente se solicite a la Organización Mundial de la Salud de que apruebe. Puede ser que no apruebe, sería muy improbable, porque estamos hablando de la salud, no estamos hablando de cuestiones políticas, cuestiones ideológicas”.

Y es que, ante la reapertura de la frontera norte, sólo podrán ingresar a Estados Unidos las personas que tengan el esquema completo de vacunación anti-Covid con los biológicos avalados por la OMS. (Por Arturo García Caudillo)