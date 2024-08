Todos los que participaron en la elección en Venezuela conocían las reglas, y por ello nadie se puede autoproclamar ganador, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nadie se puede autonombrar o autoproclamar victorioso si no hay un órgano electoral que decide, porque me imagino que los que participaron sabían que había un Consejo y que había un Tribunal y que se tenía que ajustarse a un fallo, también con el derecho de inconformidad y de presentar pruebas si hubieron irregularidades, pero revisar acta por acta”.

Insiste que no debe haber injerencismo, pero tampoco violencia por lo que la solución a este conflicto debe ser pacífica.

“No es la violencia, no es la represión el camino. La confrontación no”. (Por Arturo García Caudillo)