La intención de México es que continúe el TMEC, responde la presidenta Claudia Sheinbaum a las recientes declaraciones del primer ministro de Canadá, Justin Trudeu.

“Hay que ver en particular a qué se refería con ‘la decisión de México’, pero él sabe que nuestra intención es que siga el tratado. Y lo importante es que en Estados Unidos, en Canadá y en México tengamos todos la misma información de las ventajas que tiene el tratado, por ejemplo para Estados Unidos, porque no sólo se beneficia México, o no sólo Canadá, sino Estados Unidos se beneficia mucho del tratado”.

En este sentido, reiteró que si el problema tiene que ver con las importaciones de China, entonces tendrían que revisarse las cifras, pues Estados Unidos y Canadá reciben muchos más productos procedentes del gigante asiático. (Por Arturo García Caudillo)