El Comité Disciplinario de la Concacaf vetó por un partido a la Selección de Honduras tras los incidentes registrados en el juego contra México del pasado viernes en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, en la Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, donde el entrenador Javier Aguirre fue descalabrado con una lata lanzada desde la tribuna; por lo que la Selección Catracha deberá jugar un partido a puerta cerrada.

Agrega la Concacaf que también abrió una investigación sobre la conducta del timonel mexicano, ya que el “Vasco” fue captado haciendo gestos obscenos a los aficionados.

Y con la misión de remontar el 2-0 que tiene en contra, la Selección Mexicana de Futbol recibe hoy a las 20:30hrs a Honduras en la Bombonera de Toluca, en el juego de Vuelta. El entrenador Javier Aguirre dijo que sería difícil asimilar una eliminación que y el Tri deberá hacer un partido casi perfecto para avanzar a la siguiente ronda.

“Yo prefiero que mi equipo no haga gol y que haga el mayor número de goles posible, desde luego no va a ser fácil, desde luego tenemos ese hándicap en contra de los goles y eso es parte de un reto que tenemos, los jugadores en ese sentido lo hemos hablado muchos de ellos ya estuvieron aquí hace un año en esta misma situación con Honduras también muchos jugadores estuvieron ese día”.

México necesita ganar hoy por diferencia de 3 goles para clasificar directo.

Ayer Costa Rica empató a dos goles con Panamá en el Rommel Fernández, y quedó eliminada del Final Four de la Concacaf Nations League. Los Canaleros se impusieron a los Ticos con marcador global de 3 a 2.

Mientras que, liderado por Christian Pulisic, Estados Unidos goleó por 4-2 a Jamaica y con global de 5-2 clasifica a las semifinales que se realizarán en marzo del 2025. (Por Manuel Trujillo Soriano)